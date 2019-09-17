Национализация ПриватБанка: у Зеленского ищут компромисс с Коломойским

Приватбанк был национализирован в 2016 году / УНИАН

Украинская власть ищет "компромисс" с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в деле ПриватБанка, который был национализирован в 2016 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук и уточнил, что решение должно быть согласовано с Международным валютным фондом.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук в интервью Financial Times.

В то же время издание отмечает, что это может привести к охлаждению отношений Украины с западными сторонниками нового правительства президента Владимира Зеленского. Кроме того, МВФ предупредил Украину о том, что "откат" национализации ПриватБанка поставит под угрозу программу сотрудничества. Западные кредиторы ожидают, что Украина будет добиваться возвращения 5,5 млрд долларов, потраченных на спасение банка.

"Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - заявил Гончарук.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства. Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка.

Как сообщал Главред, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Игорем Коломойским в Офисе президента на Банковой. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.

Позже Андрей Богдан рассказал, что во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.