Принявший решение по Приватбанку глава суда обвинил Порошенко в давлении

Глава суда обвинил Порошенко в превышении полномочий / Фото: Facebook/Павел Вовк

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил о незаконности действий президента Петра Порошенко, который лично дал распоряжение Минюсту ускорить перезапуск Окружного суда, а СБУ и ГПУ – изучить основания для открытия производства за принятие неправосудного решения.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности „авторов" таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу — это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его пересмотр, о том, что в перспективе их ожидает", — написал глава суда.

Вовк убежден, что судьям необходимо обратиться в правоохранительные органы и в Высший совет правосудия для фиксации вмешательства главы государства в их деятельность.

Как известно, распоряжение о скором перезапуске Окружного суда Порошенко дал после того, как инстанцией было принято решение о незаконности национализации Приватбанка. Также президент потребовал от СБУ и ГПУ привлечь судей к уголовной ответственности.

Напомним, причиной национализации Приватбанка было намерение президента Петра Порошенко завладеть каналом 1+1, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.