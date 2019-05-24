Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка

24 мая 2019, 14:15

НБУ подал жалобы 24 мая.

Приватбанк
Опять решается судьба ПриватБанка / УНИАН

Национальный банк Украины обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

По данным пресс-службы НБУ, жалобы поданы 24 мая на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства и в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании ТрианталИнвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее  Главред сообщал, что Нацбанк собирается второй раз национализировать ПриватБанк.

Отметим, что причиной национализации ПриватБанка было намерение президента Петра Порошенко завладеть каналом 1+1, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.

Вечером 18 апреля глава государства Петр Порошенко провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по поводу решения суда об отмене национализации ПриватБанка. По итогам совещания он дал ряд поручений.

Также ранее Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации ПраватБанка. Глава государства заявил, что решение суда способно спровоцировать экономический кризис.

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НБУ Приватбанк Игорь Коломойский национализация новости Украины
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