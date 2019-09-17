Национализация Приватбанка: у Гончарука опровергли поиск компромисса с Коломойским

В Офисе премьера опровергли поиск компромисса с Коломойским / УНИАН

Информация о возможном компромиссе с бизнесменом Игорем Коломойским относительно спора о национализации Приватбанка, является искаженной и не соответствует действительности, заявили в офисе коммуникаций премьер-министра Алексея Гончарука.

Таким образом в офисе премьера отреагировали на соответствующую информацию, опубликованную во вторник в материале Financial Times со ссылкой на Гончарука.

"Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки "над і": Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет.

Читайте такжеПолиция нагрянула с обыском в ПриватБанк: раскрыты деталиБолее того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать его по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесной консультации с международными партнерами", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Игорем Коломойским в Офисе президента на Банковой. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.

Позже Андрей Богдан рассказал, что во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.