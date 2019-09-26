Миссия МВФ спустя две недели завершает свою работу в Украине

МВФ / BBC

Миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Киеве. Представители МВФ работали в украинской столице с 11 сентября.

"Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются", - цитирует Униан заявление представительства МВФ в Украине.

При этом указано, что соответствующее заявление по итогам работы миссии кредитора ожидается в пятницу, 27 сентября.

Стоит отметить, что в украинском представительстве Фонда не прокомментировали информацию о том, что Украина не смогла договориться с кредиторами о новых траншах из-за ряда спорных вопросов, а именно ситуации с ПриватБанком, возможной смены администрации НБУ, а также показателей проекта госбюджета на 2020 год.