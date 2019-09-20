ПриватБанк и реформы: стало известно, о чем Зеленский говорил с МВФ / Сайт президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с замдиректора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Они обсудили выделение нового транша Украине, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский пообщела представителям МВФ продолжать реформы в экономике, что НБУ останется независимым, а злоупотребления в банковском секторе будут расследованы. Поднимались на встрече и ситуация вокруг ПриватБанка, а также дальнейшие реформы энергетического сектора Украины.

Читайте такжеУкраина намерена выполнить условия МВФ для получения кредита – BloombergЗеленский настроен договориться о новом транше, так как тот является "важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров".

Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер предостерег официальный Киев от компромиссов с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Зеленский должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никакого "компромисса" по ПриватБанку, чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала", – заявил экс-посол.

Издание Financial Times писало со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гочарука, что украинская власть ищет "компромисс" с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в деле ПриватБанка, который был национализирован в 2016 году. Позже Гончарук опроверг эту информацию.

Напомним, в прошлый раз миссия МВФ покинула Украину 30 мая 2019, пообещав вернуться после выборов 2019. Специалисты МВФ работали в Украине с 21 по 29 мая включительно.