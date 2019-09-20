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Экс-посол США рассказал, как Зеленский может потерять поддержку Запада

20 сентября 2019, 08:28

Стивен Пайфер предостерег официальный Киев от "компромиссов" относительно ПриватБанка.

Стивен Пайфер
Стивен Пайфер посоветовал Киеву быть острожным 

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предостерег официальный Киев от компромиссов з бизнесменом Игорем Коломойским.  По его словам, это может подорвать поддержку президента Владимира Зеленского на Западе.

Пайфер  отметил, что за первые месяцы на посту главы государства Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ.

"Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никакого "компромисса" по "Приватбанку", чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала", - написал экс-посол в Twitter.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Игорем Коломойским в Офисе президента на Банковой. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. 

Позже Андрей Богдан рассказал, что во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса

Издание Financial Times писало со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гочарука, что украинская власть ищет "компромисс" с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в деле ПриватБанка, который был национализирован в 2016 году. Позже Гончарук опроверг эту информацию.

Приватбанк Игорь Коломойский Владимир Зеленский Стивен Пайфер
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