По расписанию: в Кабмине отреагировали на "срыв" переговоров с МВФ

МВФ / mignews.com.ua

Переговоры по новой программе кредитования Украины Международный валютным фондом не прекращались. В кабинете министров заверили, что обсуждения по данному вопросу находятся в активной фазе.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by", - отметили в пресс-службе украинского правительства.

При этом в Кабмине напомнили, что действующая программа была разработана как переходная на период президентских и парламентских выборов. В ходе своей работы миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на будущее, а также пожеланиями дальнейшего сотрудничества.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которую презентует Кабинет министров 29 сентября", - говориться в сообщении.