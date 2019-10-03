Как оформить субсидию онлайн: инструкция от Минсоцполитики

Монетизация субсидиий / УНИАН

Украинцы, желающие оформить субсидию, часто сталкиваются с различными проблемами. Министерство социальной политики пошло на встречу и обнародовало инструкцию, которая призвана помочь гражданам правильно получить компенсацию за услуги ЖКХ от государства.

Так, для оформления субсидии необходимо:

Шаг 1. Зайти на сайт Минсоцполитики.

Шаг 2. Выбрать рубрику Е-Сервисы.

Шаг 3. Выбрать раздел Субсидии.

Шаг 4. Вход/ регистрация. Пользователь увидит три варианта входа/регистрации. При выборе "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход идентификации BankID" подача и подписание документов происходит только в электронном виде.

Если же вы выбрали вариант "регистрация или вход по адресу электронной почты", то все документы необходимо будет подать в бумажной форме. Так, необходимо заполнить предоставленную форму на сайте, после чего сформировавшийся документ необходимо будет распечатать, подписать и принести в орган соцзащиты.

Шаг 5. После успешной регистрации появиться электронная форма, которую необходимо заполнить:

Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме за (указывается отделение банка);

Декларации о доходах и расходах субсидианта;

Шаг 6. Необходимо проверить правильность всех указанных данных и подтвердить.

В результате на вашу электронную почту придет письмо о регистрации электронного заявления на субсидию. В сообщении будет указан номер заявления и его лучше сохранить. Также к письму прилагаются копии представленных документов.

Стоит отметить, что рассматривать заявление будет тот орган соцзащиты, который вы укажите при заполнении электронной формы.

В случае, если вы не использовали электронную подпись, то необходимо лично обратиться в орган соцзащиты подписать все документы. Сотрудники должны связаться с заявителем для согласования даты и времени визита.

Напомним, что дополнительные средства могут получить те, кто тратят на коммунальные услуги более 15% доходов.