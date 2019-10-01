В Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидию

Субсидии / newsradio.com.ua

В Кабинете министров решили поддержать украинские семьи финансово. Так, дополнительные средства могут получить те, кто тратят на коммунальные услуги более 15% доходов.

"Украинская семья не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Кроме того, украинское правительство планирует прибегнуть к различным методам удешевления коммунальных услуг. Например, снизить стоимость энергоресурсов с помощью конкуренции, а также стимулировать собственную добычу нефти и газа.

Также в Украине хотят внедрить систему запасов на срок не менее двух месяцев и диверсифицировать поставки стратегически важных энергоресурсов.

Напомним, что с 1 октября в платежках за коммунальные услуги субсидии учитываться не будут. Правительство решило ввести другой механизм учета компенсаций.