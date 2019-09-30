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Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине

30 сентября 2019, 23:55

В октябре украинцев ждет немало изменений, многие из которых будут связаны с денежной сферой.

Субсидии, отмена копеек и призыв – что меняется с 1 октября 2019 в Украине – Новости Украины
Что меняется с 1 октября 2019 в Украине / 1zoom.ru

С 1 октября 2019 в Украине меняется немало: от призыва до денежных расчетов. И как раз к началу отопительного сезона приурочили изменения и в системе субсидий – последнее в этом году.

Отмена мелких копеек

С 1 октября в Украине выводятся из оборота монеты мелкого номинала. Подробнее читайте в нашем материале Мелкими монетами украинцы платить не смогут: когда и где менять.

В НБУ уже уточнили, что во время безналичных расчетов закругления не будет происходить. 

А вот при наличных расчетах округление за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:

  • сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
  • сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Субсидии 2019: что нового с 1 октября 2019

Читайте такжеУкраинцы будут получать субсидии и льготы по-новому: что нужно и куда идтиС 1 октября стартует третий, заключительный в этом году, этап монетазации субсидий. Это будет уже полная монетизация субсидий 2019: по результатам отопительного сезона каждый субсидиант будет получать наличными все, что было сэкономлено. 

Субсидию получить можно на карту Ощадбанка или наличными по заявлению льготника.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать до 15 октября заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения вместе банковскими реквизитами или номером почтового отделения. Выплачивать компенсации начнут после начала отопительного сезона.

Налоги в Украине

С 1 октября меняются реквизиты для оплаты налогов в Украине. Это связано с переходом на IBAN, подробнее о котором читайте в нашем материале Все банки Украины переходят на IBAN: нужно ли менять банковские карты.

ПДД в Украине 2019

С 1 октября все авто, выезжая за пределы города, должны включать фары.

Правило включенных фар является обязательным вне зависимости от времени суток и видимости.

Действовать оно будет до 1 мая.

Осенний призыв 2019 в Украине

1 октября начинается осенний призыв 2019 в Украине. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека в возрасте от 20 до 27 лет. Послужить придется 18 месяцев.

Кто может рассчитывать до укороченный срок службы – смотрите в сюжете ниже (видео в конце новости).

Выходные в октябре 2019: Украина

Выходные в октябре 2019 в Украине пополнятся дополнительным днем отдыха. Ведь 14 октября – праздник в Украине и выходной. Подробнее читайте в нашем материале День защитника Украины 2019 и Покрова: дата, выходной и что запомнить.

 

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