Мелкими монетами украинцы платить не смогут: когда и где менять

В НБУ напомнили про дедлайн для оплаты мелкими монетами / РБК-Украина

В Украине выводятся из оборота монеты мелкого номинала.

Главред выяснил, с какого числа украинцы не смогут расплатиться монетами 1, 2 и 5 копеек и где их менять.

Монеты 1, 2 и 5 копеек изымают из оборота: когда

Платить наличными за товары и услуги, используя 1 копейку, 2 копейки и 5 копеек, украинцы не смогут уже с 1 октября. То есть менее чем через две недели.

Ранее в Нацбанке рассказали, как будут округлять чеки после отмены чеканки монет. Представители регулятора заявили, что округление должно быть справедливым.

Монетами 1, 2 и 5 копеек платить нельзя: куда их девать

Обменять такие монеты можно:

бесплатно ,

, в течение одного года – до 30 сентября 2020 года – во всех отделениях банков Украины,

– до 30 сентября 2020 года – во всех отделениях банков Украины, в течение трех лет – до 30 сентября 2022 года: принимать для обмена будет Нацбанк и отделения ПриватБанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль.

Монеты выводят из оборота: какая копейка на очереди

Следующей монетой НБУ начнет изымать 25 копеек.

В то же время на данный момент такие монеты остаются законным средством платежа в Украине.

Напомним, в НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен. Пятигривненвые монеты заменят купюры.