В НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен

В НБУ анонсировали, когда в оборот войдет монета в 5 грн / Фото:НБУ

Национальный банк Украины намерен выпустить монеты номиналом 5 гривен уже этой осенью.

Изымать из обращения бумажные купюры в 5 грн НБУ не планирует, но в ведомстве прекратят печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот, сообщил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривень. Но думаю, это ожидается осенью", - отметил Смолий.

Кроме того, в 2020 году Нацбанк планирует ввести монеты номинальной стоимостью 10 гривен.

Дизайн новых 5 и 50-гривневых монет / НБУ

Ранее стало известно, что Национальный банк снизил учетную ставку.