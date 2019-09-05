В НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен

Пятигривненвые монеты заменят купюры.
Национальный банк Украины намерен выпустить монеты номиналом 5 гривен уже этой осенью.
Изымать из обращения бумажные купюры в 5 грн НБУ не планирует, но в ведомстве прекратят печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот, сообщил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривень. Но думаю, это ожидается осенью", - отметил Смолий.
Кроме того, в 2020 году Нацбанк планирует ввести монеты номинальной стоимостью 10 гривен.
Ранее стало известно, что Национальный банк снизил учетную ставку.