Национальный банк снизил учетную ставку

В Украине снизилась учетная ставка до 16,5% годовых

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 16,5% годовых с 6 сентября.

Решение регулятора обусловлено ожидаемым замедлением инфляции к цели 5%, говорится в материалах НБУ.

В НБУ подчеркнули, что августе инфляция снизится, но все еще будет оставаться выше прогнозной траектории под влиянием временных факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, овощей.

Базовая инфляция на уровне 7,4% в годовом измерении в июле соответствовала прогнозу Национального банка, отметили в Нацбанке.

Читайте такжеВ Нацбанке назвали дату визита миссии МВФВ НБУ добавили, что по-прежнему прогнозируют достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года.

Напомним, что НБУ 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Как известно, учетная ставка является процентом, по которому Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, чем выше учетная ставка НБУ, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит, а такжеи наоборот.