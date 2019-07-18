Смягчение монетарной политики: Нацбанк заявил о снижении учетной ставки

Нацбанк заявил о снижении учетной ставки

Решением Национального банка Украины с 19 июля 2019 года учетная ставку снижается до 17% годовых.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года", - говорится в материалах Национального банка Украины.

При этом Нацбанк планирует дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%. Регулятор предполагает, что наиболее стремительно учетная ставка будет снижаться в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий.

В то же время учетная ставка будет снижаться медленнее, если внутренние или внешние факторы будут повышать инфляцию. Ставку будут снижать быстрее в случае спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса.

Напомним, на июнь 2019 года НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых.