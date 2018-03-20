В Нацбанке рассказали, как будут округлять чеки после отмены чеканки монет

В Национальном банке Украины утверждены правила округления суммы наличных расчетов в чеке, которые будут применяться с 1 июля 2018 года.

При расчетах необходимо будет округлять сумму после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В финансовой структуре напомнили, что полностью изыматься из обихода монеты не будут. Однако с 1 июля наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

Согласно принятому Нацбанком постановлению, с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

"Национальный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при безналичных расчетах округления не предусмотрены.

Как ранее сообщалось, НБУ заменит монеты и банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

Напомним, эксперты утверждают, что замена банкнот монетами не приведет к инфляции в стране.