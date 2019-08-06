Все банки Украины переходят на IBAN: нужно ли менять банковские карты

6 августа 2019, 17:29

Переход на стандарт IBAN ускорит денежные переводы как в пределах страны, так и за границу

Здание НБУ
Все украинские банки переходят на IBAN / smartclever.com.ua

5 августа банковские счета в Украине начали переводить на европейский стандарт IBAN. Уже с 1 ноября применение IBAN будет обязательным для клиентов всех банков Украины.

Что такое IBAN

IBAN (International Bank Account Number) - международный номер банковского счета в соответствии со стандартом № 13616 Международной организации по стандартизации ISO и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS.

Изначально IBAN был предназначен для стандартизации межбанковских платежей на территории Европейского Союза. Сейчас этот стандарт используется более чем в 60 странах мира, к которым вскоре присоединится и Украина.

Отметим, ранее длина банковских номеров в Украине составляла 14 символов, а код банка в документах указывался отдельно.

По стандарту IBAN банковские счета состоят из 29 буквенно-цифровых символов:

- код Украины (две буквы);

- контрольное число для предотвращения ошибок (две цифры);

- код банка (6 цифр);

- счет клиента, длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Украина переходит на стандарт IBAN / скриншот Эспрессо

Сроки перехода на IBAN

С 5 августа 2019 года банки начали открывать клиентам новые счета по стандарту IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.С 1 ноября 2019 года IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только по стандарту IBAN.В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Что будет после 1 ноября

В связи с введением IBAN Нацбанк предлагает с 1 ноября исключить из расчетных документов реквизит "Код банка", "поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию о коде банка".

Банковские карточки и стандарт IBAN 

Переход на стандарт IBAN не предполагает замены банковских карт или изменения их номеров. 

Согласно сообщению НБУ, все платежные карточки, эмитированные банками на счет клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета.

Почему переходим на стандарт IBAN 

Перевод банковских счетов на новый стандарт позволит приблизить украинское платежное пространство к европейскому и будет способствовать дальнейшей модернизации системы электронных платежей.

Кроме того, переход на стандарт IBAN ускорит денежные переводы как в пределах страны, так и за границу.

Также IBAN позволит проще определять плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает. 

Читайте такжеВсемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и ГерманиюНапомним, ранее сообщалось, курс доллара после обвала на прошлой неделе снова значительно подрос. Согласно информации, обнародованной на официальном сайте регулятора, официальный курс доллара к гривне на 5 августа установлен на таком уровне – 2553,7711 гривен за 100 долларов США. При этом курс доллара по состоянию на 2 августа составлял 2534,9919 гривен за 100 долларов.

Официальный курс евро составляет 2836,2182 грн за 100 евро, а курс рубля - 3,9506 за 10 рублей.

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