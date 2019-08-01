Приватизация госбанков: зачем она нужна и что будет с вкладами

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что команда Зеленского планирует приватизацию государственных банков – якобы это привлечет в Украину крупные финансовые группы.

В обществе это заявление вызвало ажиотаж, но, поскольку приватизация не имеет никакого отношения к вкладам украинцев, беспокоиться не о чем. Во-первых, сбережения в одном из банков, Ощадбанке, полностью гарантированы государством в размере 100%. А во всех остальных финансовых учреждениях – 200 тысяч гривен возмещает Фонд гарантирования вкладов, по каким бы причинам банк не выводился с рынка.

Мы должны прекрасно понимать, что на сегодня по активам доля государства в банковском секторе превышает 50%. Это произошло после национализации в 2016-ом Приватбанка, а до этого – национализации еще трех банков в 2008-ом году.

Идея с приватизацией госбанков не нова – на уровне правительства Владимира Гройсмана и Министерства финансов Оксаны Маркаровой в феврале 2018-го были утверждены основные направления реализации положений о принципах стратегического реформирования государственного банковского сектора. Там абсолютно четко прописаны программа его оздоровления и задачи государства, как акционера. И в одном из пунктов говорится о минимизации доли государства в банковском секторе, согласно которой предполагается снижение зависимости наблюдательных советов от политической составляющей.

И уже, в соответствии с этим решением, при назначении членов Наблюдательных советов этих банков, в первую очередь делается упор на так называемых независимых членов набсоветов, которые не подконтрольны государству.

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Согласно программе выхода государства из банков, еще в 2018-ом задумывалось, что будет продажа порядка 20% акций Укргазбанка, после чего предполагалось, что именно он станет первым банком, который будет полностью продан.

Со временем, в 2022-ом, планировали продать Приватбанк. И постепенно, уже ближе к концу действия этой программы, то есть через три года, планировалось сокращать долю государства в наших государственных старожилах – Ощадбанке и Укрэксимбанке.

Пока что мы видим, что эти сроки переносятся. Пока понятно, что первым шагом по банкам, которые выставят на реализацию, станет продажа 10-20% их пакета международным организациям. Например, Европейскому банку реконструкции и развития или подобным. У нас есть такие примеры, части капиталов банков Аваль и Мегабанк уже находятся в ЕБРР. И это, наверное, один из таких правильных шагов снижения доли государства.

Все прекрасно понимают, что государство в Украине не должно иметь в своих руках более половины портфелей коммерческих банков.

Естественно, вопросы продажи будут зависеть от инвестиционного климата и того, удастся ли найти добропорядочного, серьезного, западного инвестора на ту или иную часть банков. Поэтому мне кажется, что в первую нужно решать вопрос именно вхождение капиталов международных финансовых организаций. Таких как Международная финансовая корпорация (МФК), ЕБРР, Мировой банк или Кредитное агентство по реконструкции. И мне кажется, что государство будет двигаться в этом направление.

В европейских государства используется разная практика – в той же Франции присутствует немалая часть государственных банков. В восточной части Европы – много банков принадлежит иностранным банковским группам, а в Скандинавии – банки полностью принадлежит иностранцам.

Как в наших банках оказалось государство?

В 2008-ом в результате кризиса, правительством было принято политическое решение по национализации трех банков с достаточно большой проблемной задолженностью. Укргазбанк, Родовидбанк и Киев были очень важны для граждан, важны сохранения депозитов и влияния на экономику.

Позднее Родовидбанк все-таки был признан банкротом, а Киев – фактически стал банкротом снова, уже после докапитализации государством. На правах филиала он был присоединен к Укргазбанку, который сейчас успешно работает, как и другие государственные банки, и наращивает свои обороты.

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Ощадбанк и Укрэксимбанк образовались после распада СССР. Ощадбанк фактически унаследовал все отделения Сбербанка УССР, тоже обанкротившуюся контору.

История с Приватбанком – одна из самых свежих, это произошло в 2016-ом. Это было связано с манипулированием собственником статистикой, долей плохих заемщиков и их обслуживанием. Как полагает государство, этот банк финансировал собственных акционеров и создавал дополнительные риски банковской системе.

Но все закончилось тем, что банк был национализирован по процедуре принудительного выкупа. И как дотации долга в капитал, государство вложило в него достаточно большую сумму денег – больше 150 миллиардов гривен.

И собственно это мотивировалось тем, что в Приватбанке огромное количество вкладов физических лиц, что очень важно с точки зрения технической и системной финансовой стабильности, платежной и банковской систем.

Это правда, потому что на сегодняшний день доля физических лиц, которые находятся на обслуживании в Приватбанке, составляет 2/3 рынка. А по ряду операций Приватбанк совершает 60 процентов рынка, не говоря уже о том, насколько популярна система "приват 24", терминалы, и насколько у него широкая сеть.

Контрольным пакетом рынка банковской системы владеет государство. Но его представители неоднократно говорили, что их доля должна быть на уровне 20-25 процентов - просто чтобы развивался частный сектор, иностранные финансовые группы.

То, что говорит Зеленский - это повтор наработок предыдущего правительства, но эта преемственность логична, что неудивительно – ведь ранее министром финансов был Александр Данилюк, который теперь является секретарем СНБО и членом команды нового президента.