Почему Украина еще долго будет оставаться беднейшей страной Европы

Андрей Головачев

политический эксперт

17 июня 2019, 08:45

Ближайшее будущее кажется мрачным: инвестиций не будет, старый капитал будет истощатся. Далее МВФ и западным кредиторам придется что-то делать с Украиной.

экономика, Украина, рост, ВВП
Украине в условиях отсутствия инвестиций тяжело ожидать роста экономики в обозримые годы

Серьезные экономисты прекрасно понимают, что в реальности экономика Украины не растет, а небольшой, в рост в 2,8% ВВП объясняется увеличением покупательской способности населения за счет увеличивающихся переводов заробитчан, роста тарифов и махинаций с уровнем инфляции.

Однако, скоро и этого химерического роста ВВП не будет, потому что наступает насыщение уезжающих за кордон, а внутри страны бизнес заваливается от нехватки экономически активного и образованного населения.

Для того чтобы понять почему не растет экономика для начала надо усвоить два медицинских факта

Факт №1

Невозможно обеспечить рост экономики никакими бюджетными ухищрениями, скажем, путем сокращения расходов или увеличением доходов. Сокращение расходов - это обычные потери ВВП, причем с кумулятивным эффектом. А увеличение доходов за счет повышения налогов — это сокращение инвестиционных возможностей бизнеса и платежеспособного спроса населения.

Поэтому МВФ, который занимается балансировкой нашего бюджета, решает свою, сугубо утилитарную задачу - обеспечение гарантий возврата своих кредитов. Вопросами роста нашей экономики он не занимается. Более того, зачастую рекомендации МВФ приводят именно к ухудшению экономической ситуации

Факт №2

Существует только один способ обеспечить экономический рост. Это накопление капитала.

Именно капитала, а не просто денег. Капитал - это здания, оборудование, технологии, станки, средства связи, транспортная и строительная техника, сырье, дороги, порты, аэродромы и т.д., и т.п. То есть все то что позволяет производить больше товаров и предоставлять больше услуг. Нет роста капитала - нет роста экономики. Устаревает, изнашивается, не восполняется капитал - падает экономика.

Главная проблема Украины - это катастрофический недостаток капитала, морально и физически изношенный капитал. В ряде отраслей износ капитала достигает 75-80%. Например, в теплоэнергетике. Это означает что эти отрасли необходимо будет либо создавать заново, либо они полностью деградируют, вызывая техногенные катастрофы.

Где же взять капитал?

Принципиально есть только два источника капитала: собственные сбережения граждан Украины и иностранные инвестиции, т.е. сбережения иностранных граждан. Других путей нет. Сбережения образуются в результате отказа граждан от потребления части своих текущих доходов. Вот эти сбережения и являются источником капитала. Других источников нет.

Например, Китай так бурно развивался последние 35 лет, потому в Поднебесной норма сбережений составляла до 40 % от доходов граждан. Кроме того, в Китай шли огромные потоки иностранных сбережений.

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А вот американцы почти ничего не сберегают (1.5-2%), но им весь мир несет свои инвестиции, включая наших коррупционеров. За счет этого Штаты и живут. Если им перестанут нести инвестиции, по тем ли иным причинам, то Штаты тут же развалятся. И когда-то эта халява для янки закончиться.

В Украине очень низкий уровень сбережений. Не более 10%. То есть украинцы почти все сразу же потребляют что зарабатывают. Поэтому вся банковская система Украины по размеру не превышает одного крупного польского банка, не говоря уже о французских, немецких или швейцарских банках.

Таким образом для масштабного технического перевооружения экономики, которое Украине необходимо чтобы обеспечить реальный экономический рост, в стране нет необходимых сбережений. Нет у украинцев сейчас денег, не могут они пойти сейчас на ограничение текущего потребления во имя будущих благ. Украинцы сейчас выживают. А сталинские методы промышленной индустриализации за счет ограбления крестьянства, распродажи культурных ценностей, реквизиции церковной собственности и распродажи золотого запаса, сейчас уже не пройдут. Не то время. Да и золотого запаса у нас уже, как говорят, нет никакого. Все уже проедено.

Значит надежда остается только на иностранные сбережения? Но их уже нет последние пять лет, как началась война на Донбассе. И не будет пока не будет гарантий твердого мира там. Ни один бизнесмен в ясном уме и твердой памяти не рискнет сбережениями своих граждан чтобы инвестировать на много лет в Украину потому что всем очевидно, что наша нынешняя элита не способна консолидироваться для решения сложнейших проблем страны.

По самым скромным оценкам Украине ежегодно необходимо не менее 10 млрд долл. инвестиций - не кредитов! - чтобы обеспечить амортизацию инфраструктуры и обеспечить необходимый для выживания и выплаты долгов пяти-шестипроцентный экономический рост. С начало этого года зарубежные инвестиции составили аж... 50 млн долл.

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Надежды могут появиться только когда смениться нынешняя элита и ей на смену придет принципиально другая, более профессиональная и более ответственная. Но пока таковая даже не просматривается на горизонте. Всякие Слуги народа - это, конечно, все несерьезно.

Поэтому надежд на западные инвестиции в обозримом будущем тоже нет.

Все это означает что ближайшее будущее Украины будет мрачным. Инвестиций не будет, старый капитал будет истощатся. Экономика будет в течении нескольких лет кое- как поддерживаться на нынешнем уровне за счет продажи остатков госсобственности и за счет международных кредитов. Этого хватит еще на 3-4 года, но не более. Далее МВФ и западным кредиторам придется что-то делать с Украиной.

Кстати, интересный вопрос. А как же Украина обеспечивала свой рост в предыдущие годы? Ответ простой. За счет перераспределения бюджета. Ежегодно 30-35% бюджета воровалось и частично вкладывалось в приватизацию и модернизацию предприятий, которые сменили государственную форму собственности на олигархическую. Реальных западных инвестиций и местных сбережений было очень мало.

Но следствием такого коррупционного перераспределения бюджета стало то что в Украине развалились медицина, образование, транспортная инфраструктура, наука, обороноспособность, пенсионная система и т.д., потому что они не получали необходимого финансирования.

Чудес не бывает. Еще Ломономов доказал, что если где что-то прибывает, то значит где-то что-то убывает. Долговременными последствиями такой практики стало то что Украина растеряла самое главное- свой социальный капитал. А без социального капитала физический капитал не создается или создается, но очень примитивный. Похоже, что статус беднейшей страны Европы Украина застолбила за собой надолго, если не навсегда.

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бюджет экономика инвестиции Андрей Головачев новости Украины
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