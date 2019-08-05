Курс доллара после обвала на прошлой неделе снова значительно подрос

В последние дни июля курс доллара США по отношению к гривне обрушился до уровня, самого низкого с 2016-го / Reuters

Национальный банк Украины на понедельник, 5 августа, установил официальный курс доллара на отметке 25,53 гривен за один "зеленый" – это еще на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте регулятора, официальный курс доллара к гривне на 5 августа установлен на таком уровне – 2553,7711 гривен за 100 долларов США. При этом курс доллара по состоянию на 2 августа составлял 2534,9919 гривен за 100 долларов.

Официальный курс евро составляет 2836,2182 грн за 100 евро, а курс рубля - 3,9506 за 10 рублей.

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Напомним, 30 июля курс доллара США по отношению к гривне обрушился до уровня, самого низкого с 2016-го. Тогда официальный курс НБУ составлял 2525,2582 гривны за 100 долларов США.

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