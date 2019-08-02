Доллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбережения

Экономисты советуют диверсифицировать вложения / lentanews.ru

В ближайшем будущем возможно дальнейшее снижение курса доллара, при этом курс достигнет 24,7-24,75 гривен/доллар, говорят эксперты.

Новое укрепление гривны

По словам старшего аналитика группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, таких значений курс достигал в 2016 году, однако дальнейшее укрепление гривны прогнозировать сложно.

Тем не менее, не исключено, что курс достигнет уровня 24 гривен/доллар. "Ничего такого необычного в этой цифре нет, она уже не выглядит как фантастика", - сказал в комментарии Апострофу специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Читайте такжеЧто будет с долларом после выборовОднако Нацбанк, пользуясь случаем, может начать более агрессивно выкупать доллары, и тогда укрепление гривны замедлится и, соответственно, до 24 гривен курс не дойдет.

Что будет с курсом доллара

По мнению Шевчишина, в августе доллар будет колебаться в коридоре 24,75-25,75 гривны. Если говорить о дальнейших тенденциях, то если раньше на конец года курс виделся на уровне 29-30 гривен/доллар, то сейчас появились предпосылки его пересмотреть до 27-28 гривен/доллар.

Фурса напомнил о прогнозе 27,5 гривны/доллар. "Но я не уверен, что мы его не пересмотрим в ближайшее время", - отметил специалист, добавив, что, теоретически, он вполне может составить 26,5-27 гривен/доллар.

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Как сохранить сбережения

Шевчишин отметил, что перевод гривневых средств в валюту имеет смысл лишь в том случае, если будет значительная девальвация гривны. Разумеется, речь идет, в первую очередь, о размещении средств, как минимум на банковском депозите. Сейчас вклад в гривне может принести доход в размере 14-15% годовых, в валюте – 2-3% (и вряд ли, в принципе, более 4%).

Читайте также30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осеньПри этом лучше диверсифицировать вложения - половину сбережений перевести в валюту, а половину оставить в гривне, считает эксперт.

В свою очередь Фурса подчеркнул, что ему представляется более целесообразным вкладываться в те самые ОВГЗ, поскольку они "дадут защиту от потенциальной инфляции и девальвации". К тому же, доход по облигациям, в отличие, например, от депозитов, не облагается подоходным налогом (однако в этом случае предусмотрены платежи банку или брокеру, которые представляют интересы покупателя).

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.