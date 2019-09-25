Отказ от мелких монет: в НБУ разрешили банкам округлять суммы кассовых операций

Из-за изъятия из оборота мелких монет, банкам разрешили округлять суммы / РБК-Украина

Национальный банк Украины с 25 сентября 2019 разрешил банкам округлять суммы кассовых операций, так как из оборота постепенно будут выводиться монеты мелкого номинала.

В частности банки Украины смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу, и результаты закругления есть прочими операционными доходами / расходами банка, сообщили в пресс-службе НБУ.

Отметим, что с 1 октября 2019 разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа. Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении - 10 копейкам.

Округление общих в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Во время безналичных расчетов закругления не будет происходить.

Напомним, в НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен. Пятигривневые монеты заменят купюры.

Ранее стало известно, что мелкими монетами украинцы платить не смогут: когда и где менять.