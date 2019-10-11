"Провальные советы": эксперт оценил вред от сотрудничества Украины с МВФ

Многие банки в Украине закрывались по совету МВФ

Сотрудничество с Международным валютным фондом принесло Украине очень много вреда, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

Он напомнил, что ряд банков в Украине закрылись по совету МВФ, при этом украинские вкладчики потеряли в результате этого достаточно много средств на депозитах.

Кроме того, одной из целей очищения банковской системы также называлось смягчения кредитных ставок.

"В результате чистки банковской системы украинцы потеряли деньги, но кредитование бизнеса так и не заработало. МВФ дал совет, но он провалился", - добавил Охрименко в эфире 112 Украина.

Напомним, ранее эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ.