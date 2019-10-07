Эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ

Эксперт оценил сотрудничество Украины с МВФ

История взаимоотношений Украины с Международным валютным фондом говорит о том, что после заключения договора с МВФ, через полгода-год, все его условия нарушаются, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Поэтому получив первый транш, возникает вопрос о новой программе сотрудничества с МВФ, потому что текущую программу завершить не можем", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Дорошенко добавил, что одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ выдвигается открытие рынка земли.

"За рубежом считают, что Украина должна открыть рынок земли именно для иностранцев. Однако большая часть украинцев выступает против этого", - добавил эксперт.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова объяснила требования Международного финансового фонда в части коммунальных тарифов.