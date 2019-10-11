Пять выводов из пресс-марафона Зеленского

Зеленский пресс-конференция

Ну что ж, можно подвести итоги президентского пресс-марафона.

В целом, мне понравилось. Вот от слова "вообще". Но так как хвалить публично никого нельзя, ибо сразу обвинят в продажности, буду писать о том, что не понравилось.

1. Язык. Про английский Зеленского ничего писать не буду по одной простой причине: он лучше, чем мой английский. А вот с украинским всё плохо. А к вечеру украинский превратился совсем в суржик. Зачем вся эта показуха с насильственной украинизацией непонятно.

2. Мендель. Я в PR проработал дольше, чем в журналистике, поэтому я чаще защищаю пресс-секретарей, но она некомпетентна. Она хамит там, где вообще нет в этом необходимости, она лезет и перебивает, причем даже шефа. В конце Зеленский уже прямым текстом ей замечание сделал. Допускаю, что она ему однажды жизнь спасла, поэтому он ее защищает. Но или ей нужно менять подход, или ему пресс-секретаря.

3. Ответ по Миротворцу – дно. Журналист, правда, не додавил, но "миротворцу нужно исправить ошибки" - это просто дичь.

Читайте такжеГлавные выводы из марафона Зеленского4. Было еще несколько откровенно неудачных ответов. По некоторым вопросам отвечал то, что нельзя отвечать (ну или не стоит, но об этом вы завтра прочтете на НВ, Громадськом, 5-м и аналогичных ресурсах)

5. Еда? Вы серьезно? Есть перед камерами? Почему не взять паузу в 3 минуты и уйти перекусить? Никогда нельзя есть на публичных мероприятиях – это правило! Но я думаю, что в сети скоро появится много не очень удачных фотографий Зеленского.

Часть журналистов – совсем дно. Причем, речь даже не о тех, кто пришел, чтоб облить грязью, я о тех, кто сам не знает зачем пришел. Бессвязные вопросы, мычание. В общем, печаль.

Но, в целом, повторюсь, формат интересный. Общение живое. Правда, сомневаюсь, что Зеленский согласится повторить этот аттракцион еще раз.