Нацбанк снова изменил прогноз роста экономики Украины

Яков Смолий / Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины улучшил экономический прогноз. Так, прогнозный рост валового внутреннего продукта в текущем году изменили с 3,0% до 3,5%.

По словам главы НБУ Якова Смолия, изменение прогнозного роста ВВП обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельском хозяйстве, а также улучшением потребительских настроений.

При этом руководитель Нацбанка указал, что сдерживающими фактором для роста экономики в следующем году станут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли.

При этом НБУ улучшил до 3,5% прогноз экономического роста в 2020 году, а на 2021 год – до 4%.

Напомним, что Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки на 1 п.п. - до 15,5% годовых.