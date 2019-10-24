Новое смягчение монетарной политики: НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк в сентябре снижалучетную ставку до 16,5% годовых

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки на 1 п.п. - до 15,5% годовых.

Как рассказали в Нацбанке, соответствующее решение вступает в силу с 25 октября 2019 года.

В материалах, опубликованных на сайте НБУ говорится, что в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и оказалась ниже прогноза благодаря жесткой монетарной политике.

Читайте такжеСмягчение монетарной политики: Нацбанк заявил о снижении учетной ставкиВ то же время регулятор ожидает, что инфляция будет и далее замедляться до цели в 5%, в том числе до 6,3% на конец этого года при взвешенной фискальной политике, относительно низких ценах на энергоресурсы на мировых рынках и росте предложения продтоваров благодаря повышению продуктивности сельхозпроизводства.

Отметим, что Национальный банк в сентябре снизил учетную ставку до 16,5% годовых.

Напомним, что НБУ 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Как известно, учетная ставка является процентом, по которому Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, чем выше учетная ставка НБУ, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит, а также и наоборот.