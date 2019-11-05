Быть или не быть новому траншу: Гончарук ответил на слухи о заморозке сотрудничества с МВФ

Гончарук отреагировал на слухи о заморозке сотрудничества с МВФ / 24 канал

Информация зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы не соответствует действительности, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газа.

"Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", – сказал Гончарук.

При этом Гончарук обратил внимание на то, что кредитор хочет быть уверен в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, выведенные из обанкротившихся банков.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры, работа продолжается, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", – резюмировал глава Камбина, передает Сегодня.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваНапомним, ранее сообщалось, после поездки украинской делегации в США на переговоры с представителями Международного валютного фонда и других финансовых институтов стала появляться позитивная информацию о новом транше. Глава Национального банка Украины Яков Смолий также поделился положительными прогнозами.

По его словам, ожидается, что НБУ подпишет соглашение по новой трехлетней программе с МВФ уже до конца текущего года.

"Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года", - заявил Смолий в ходе брифинга в четверг, 24 октября.