"150 млн долл кэшем": Герус обвинил Порошенко в воровстве на закупках электроэнергии из РФ

Андрей Герус обвинил экс-президента в махинациях с участием РФ / Радио Свобода

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что бывший президент Петр Порошенко получал выгоду вследствие махинаций с импортом электроэнергии из России.

"Осень 2014 года. Недавно произошла смена власти. "Немонополист" еще не купил Петра Инкогнито и тот проводил демонополизацию. "Немонополист" постоянно сидел в разных кабинетах, где требовал повышения тарифов, поскольку иначе не будет угля, а значит не будет и электроэнергии. Поскольку складов угля "немонополист" не обеспечил, то в конце осени эти угрозы реализовались — начались веерные отключения электроэнергии", - написал Герус на своей странице в Facebook.

По словам политика, экс-президент решил делать закупки электроэнергии в РФ, используя при этом кипрскую фирму Perlisio. Данный импорт не мог быть запущен без решения НКРЭКУ, членом которой на тот момент был Герус.

"Мы легли костьми, что импорт с прокладкой не подпишем. Нам предложили написать заявления на увольнение, не помогло — мы их просто написали. Особые риски были на главе НКРЭКУ", — сообщил он.

Нардеп напомнил, что в то время в Киев вернулся бывший менеджер Липецкой фабрики Roshen Дмитрий Вовк. В скором времени он был назначен главой НКРЭКУ - указ был подписан 30 декабря 2014 года.

"На следующий день его первым решением было постановление об открытии импорта электроэнергии из России (прокладка Perlisio была сбита). Пошел импорт в размере 1 500 МВт (это в 10 раз больше, чем сейчас), который шел весь 2015 год. …. Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 миллионов долларов кэшем и еще немного евробондами. Демонополизация сменилась на Роттердам+, а далее историю вы знаете", — подытожил Герус.

/ Фото: Facebook/Андрей Герус

Напомним, в начале октября украинские компании вернулись к покупке электроэнергии у Российской Федерации. Во вторник, 22 октября, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил об установлении пошлины в 2% на импорт российской электроэнергии.