"Нагнули по полной": Газпром заплатил за транзит газа через Украину вдвое больше

Газпром заплатил Украине за транзит газа вдвое больше / Корреспондент

В январе российский газовый монополист Газпром транзитом через Украину поставил европейским потребителям 2,548 миллиарда кубометров газа, что составляет 46% от оплаченных мощностей, сообщили в Нафтогазе.

Таким образом, газовый гигант фактически заплатил за поставленный газ двойной тариф, ведь в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип "качай или плати".

Добавим, что в 2020 году Газпром взял на себя обязательство прокачать 65 миллиардов кубометров через украинскую газотранспортную систему. В следующие четыре года объем прокачки сократится до 40 миллиардов кубометров.

При этом речь идет о ежедневных прописанных объемах. Это означает, что если, например, в один день поставить только половину запланированного, а во второй день — в полтора больше, то придется заплатить как за невыбранный объем, так и за то, что поставлено сверх плана. Дополнительные поставки обойдутся значительно дороже обычных.

Стало известно, что тариф на транзит газа из России через Украину в Европу с 1 января 2020-го увеличился на 2%. В случае, если Москве нужно будет прокачать через украинскую ГТС больше, чем оговорено в контракте, то тариф вырастет максимально на 45%.

Соответствующее сообщение в пятницу, 31 января, опубликовал российский портал РБК, ссылаясь на собственные информированные источники. Согласно их данным, стоимость прокачивания газа из российских месторождений в Европу через газотранспортную систему Украины составляет 31,72 доллара за одну тысячу кубометров с учетом всех налогов и сборов.

Отметим, в соцсетях уже пишут, что Газпром нагнули по полной.

"То, что "Газпром" с транзитом "нагнули" по полной, было очевидно еще тогда когда был подписан договор с Украиной. После провала с "Северным потоком-2" у "Газпрома" просто не осталось другого выбора, кроме как пойти на любые условия", - пишет пользователь Сети.

Напомним, ранее глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон рассказал о позитивных результатах анбандлинга и нового соглашения о транзите газа из РФ в Европу.

"Тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза. Наличие же нового контракта позволило... даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей", - подчеркнул он в Facebook.

Вместе с тем Макогон отметил, что проект Турецкий поток привёл к тому, что Украина потеряла 15 млрд куб. м транзита в год.