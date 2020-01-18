Рост тарифов в 4 раза: Макогон оценил результаты нового контракта с РФ по газу

Запуск Турецкого потока привёл к потере Украиной 15 млрд кубометров транзита в год

В случае отсутствия нового договора с Россией по транзиту газа украинских потребителей ждал 4-кратный рост тарифов на транспортировку.

О позитивных результатах анбандлинга и нового соглашения о транзите газа из РФ в Европу рассказал глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

"Тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза. Наличие же нового контракта позволило... даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей", - подчеркнул он в Facebook.

Вместе с тем Макогон отметил, что проект Турецкий поток привёл к тому, что Украина потеряла 15 млрд куб. м транзита в год.

"Больше всех пострадала Молдова, так как они лишилась практически всей транзитной выручки. Значительное падение транзитной выручки в Молдове требует значительного повышения тарифов для молдавских потребителей", - добавил он.

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Напомним, ранее была названа сумма миллионных потерь Украины от запуска Турецкого потока.