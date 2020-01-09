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Названа сумма миллионных потерь Украины от запуска Турецкого потока

9 января 2020, 12:59

Мощности украинской ГТС будут предлагаться другим поставщикам.

Стройка "Турецкого потока"
Турецкий поток принесет Украине миллионные убытки / http://oilreview.kiev.ua/

После запуска газопровода Турецкого потока Украина недополучит порядка 450 млн гривен в год, заявил генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

Как подчеркнул он на брифинге в Киеве, мощности украинской ГТС будут предлагаться другим поставщикам.

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы его оцениваем порядка 450 млн грн в год. Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Будем искать новые рынки. Эти мощности мы предлагаем другим поставщикам в этом регионе", - отметил глава ОГТС.

По его словам, ведется работа над новыми направлениями, в частности, так называемым "коротким транзитом".

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"Когда мы будет предоставлять услуги транзита газа из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию - в этом трансграничном коридоре и плюс нашими подземками. Это можно назвать первым шагом к созданию хаба", - добавил Макогон.

Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Россия газопровод Турецкий поток транзит газа Украина Сергей Макогон
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