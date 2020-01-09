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Суточный транзит газа РФ через Украину перевалил за 100 млн кубометров

9 января 2020, 10:53

Украина выходит на запланированные объемы транзита.

газ труба
Украина выходит на запланированные объемы транзита газа

Ежесуточный транзит российского газа через территорию Украины превысил 100 млн кубометров, сообщил директор госкомпании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

В своем сообщении в Facebook он подчеркнул, что в первые дни 2020 года трназит был снижен до 35-45 млн куб. м.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита - за 08/01 транзит превысил 100 млн в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", - написал Макогон.

Отметим, что 4 января он сообщал, что, несмотря на временное снижение физических объемов транзита до 35-45 млн куб. м в сутки в первые дни нового года, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн куб. м в сутки.

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Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Россия транзит газа Украина Сергей Макогон
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