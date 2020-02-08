В Украине раздадут 9 миллионов гривен: кто получит

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что правительство раздаст 9 миллионов гривен в виде грантов. По его словам, деньги предназначены для восьми украинских стартапов.

"Восемь украинских стартапов уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн гривен от государства! Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Так, seed-гранты предоставят разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки. Общая сумма составляет 1,250 миллиона гривен. При этом pre-seed гранты в объеме по 625 000 гривен отдадут разработчикам идей, которые еще создают продукт.

Таким образом гранты получат:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;

BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore - бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий;

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина является алмазом, чтобы стать бриллиантом стране нужна "огранка"