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В Украине раздадут 9 миллионов гривен: кто получит

8 февраля 2020, 19:46

Алексей Гончарук отметил, что гранты получат восемь украинских стартапов.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что правительство раздаст 9 миллионов гривен в виде грантов. По его словам, деньги предназначены для восьми украинских стартапов.

"Восемь украинских стартапов уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн гривен от государства! Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Так, seed-гранты предоставят разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки. Общая сумма составляет 1,250 миллиона гривен. При этом pre-seed гранты в объеме по 625 000 гривен отдадут разработчикам идей, которые еще создают продукт.

Таким образом гранты получат:

  • AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
  • BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
  • Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению;
  • Framiore - бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий;
  • Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина является алмазом, чтобы стать бриллиантом стране нужна "огранка"

Кабмин гранты стартап новости Украины Алексей Гончарук
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