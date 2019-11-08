Зеленский дал рецепт превращения Украины в бриллиант

Украине для превращения в бриллиант нужна "огранка", сказал Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, заявил, что сегодня Украина является алмазом, чтобы стать бриллиантом стране нужна "огранка" - внутренние реформы и внешние инвестиции.

Самый большой капитал украинского государства - люди, рассказал глава государства во время открытия Киевского международного экономического форума.

Зеленский утверждал, что Украина - феноменальная страна и один из самых привлекательных и интересных стартапов на Земле.

"На протяжении 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. Мы это знаем. В результате Украина стала экономическим андердогом (тот, кто заведомо обречен на неудачу- Ред.)", - заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что новая власть государства "слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом".

Ранее Владимир Зеленский говорил, что есть четыре врага счастья Украины - война, бедность, коррупция, а также зависть. Президент подчеркнул, что врагов счастья нашей страны необходимо победить.