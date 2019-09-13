Зеленский назвал врагов счастья Украины

Война, бедность, коррупция и зависть враги счастья Украины, считает Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский полагает, что врагами счастья Украины являются война, бедность, коррупция и зависть.

Нужно победить врагов украинского счастья, рассказал глава государства в Киеве на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам украинского лидера, в видении властей страны счастливой семьи самое главное - за столом есть все, нет пустых стульев, отважные защитники Родины должны вернуться победителями.

"Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть", - заявил президент.Читайте также"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастье Ранее Владимир Зеленский говорил, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем, а действенным и мощным оружием дипломатии являются санкции против России.