Зеленский назвал врагов счастья Украины

Отважные защитники нашей страны должны вернуться с войны победителями, отметил президент.
Президент Владимир Зеленский полагает, что врагами счастья Украины являются война, бедность, коррупция и зависть.
Нужно победить врагов украинского счастья, рассказал глава государства в Киеве на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).
По словам украинского лидера, в видении властей страны счастливой семьи самое главное - за столом есть все, нет пустых стульев, отважные защитники Родины должны вернуться победителями.
"Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть", - заявил президент.Читайте также"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастьеРанее Владимир Зеленский говорил, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем, а действенным и мощным оружием дипломатии являются санкции против России.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.