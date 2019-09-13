Зеленский назвал мощное и действенное оружие для достижения мира

Санкции против РФ - мощное и действенное оружие для достижения мира на Донбассе, полагает Владимир Зеленский / Скриншот

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что единственный путь к завершению войны на Донбассе и возобновления территориальной целостности нашей страны - дипломатия, а ее мощным и действенным оружием являются санкции.

Санкции в отношении РФ необходимо сохранять до возобновления мира на украинской территории, рассказал глава государства в Киеве на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщили в Офисе президента.

Глава государства подчеркнул, что защитники Украины должны вернуться победителями.

"…Мы должны завершить войну и вернуть свои территории… единственный путь к этому - это дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это именно санкции", - заявил Зеленский.

Президент назвал ограничительные меры против РФ налогом ради мира. "Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, - очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей", - сказал он.

Украинский лидер добавил, что в цивилизованном мире платить налоги, в частности, для обеспечения порядка, это нормально. "Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", - полагает глава государства.

Напомним, после обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с российским президентом Владимиром Путиным относительно первого этапа завершения войны на Донбассе выполнены.