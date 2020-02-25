Втрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"

МВФ / Reuters

Уровень дохода на душу населения в Украине составил 9700 долларов, что втрое меньше, чем в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют статистические данные Международного валютного фонда.

Отмечается, что в РФ данный показатель составил в три раза больше, чем в Украине, а именно 29 600 долларов. При этом уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году составил в Польше 33 991 доллар.

Кроме того, Беларусь также опережает Украину с показателем в 20 600 долларов. В то же время, украинская экономика обогнала Марокко – 9200 долларов.

Как ранее сообщал Главред, в МВФ считают нецелесообразным ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики.