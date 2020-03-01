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Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности

1 марта 2020, 11:13

НАК Нафтогаз Украины опубликовала предложения на природный газ.

Нафтогаз
Нафтогаз / gk-press.if.ua

Промышленные потребители с 1 марта будут закупать газ по сниженной цене. НАК Нафтогаз Украины опубликовала предложения на природный газ.

По данным пресс-службы, Нафтогаз предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м, но эта сумма не включает НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Стоит отметить, что по сравнению с ценами на февраль, в марте цены снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки. Сообщается, что предложенные цены на газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Как ранее сообщал Главред, с февраля 2020 года оптовая цена на природный газ для различных категорий потребителей составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Нафтогаз НДС газ новости Украины
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