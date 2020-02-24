В Украине снижена цена на газ до четырехлетнего минимума

Цена на газ для потребителей будет снижена / УНИАН

С февраля 2020 года оптовая цена на природный газ для различных категорий потребителей составит 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, данная цена является самой низкой оптовой ценой для населения с апреля 2016 года. Это стоимость без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

В Нафтогазе рассчитали новую цену в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 января 2020 года. Уточняется, что стоимость отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

В компании отметили, что клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях акции Газовый запас, получат возможность оплачивать продукцию по снеженой цене. Остаток средств будет возвращен потребителям после завершения отопительного сезона.