Тысячи их: киевлянке принесли платежку с громадной суммой за отопление - фото

Коммунальная платежка / УНИАН

Киевлянка Светлана Терещенко получила в феврале 2020 платежку от ресурсоснабжающей организации Киевтеплоэнерго, согласно которой она должна за отопление в январе 53 тысячи гривен.

Фотокопию квитанции она обнаружила на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за метры квадратные? Квартира четырехкомнатная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гигакалорий! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1.5 Гигакалории! К оплате почти 53 тысяч гривен. Поделитесь опытом, что с этим делать?", - написала Терещенко.

Напомним, ранее в городе Малин, что на Житомирщине, местные жители устроили акцию протеста против появления в платежках квитанции оплаты за услуги транспортировки газа. Около полусотни людей возле городского управления газового хозяйства массово жгли свои платежки.