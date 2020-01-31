"Коболева спалить": в Украине начали жечь платежки за газ

В Малине взбунтовались из-за новых платежек за газ / brd24.com

В Малине Житомирской области устроили акцию протеста против оплаты за услуги транспортировки газа.

В частности, около 50 жителей Малин собрались возле управления газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа.

На опубликованном видео запечатлено, как люди поджигают свои платежки и бросают их на землю

При этом участники акции выдвигали и более радикальные предложения.

"Чучело Коболева сделать и спалить", - говорили они, поджигая платежки.

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В Сети также отреагировали на сжигание платежек за газ:

"Правильно роблять", "Це потрібно не квитанції палити, а зажарити того, хто це придумав", "Ето не пісульки надо палить а Верховну Раду з цими свинями", "Підтримую молодці, годі терпіти здирництво", "Потрiбно не папiрцi cпалювати, а маетки цих злодюг, хто вiдряджае тiтушок на пограбунок приватних газогiнiв, та селищних голiв гнати взашiй, хто передав майно громади на баланс цих аферiстiв - кiпрських офшорiв, час колiiвщини вже настав", "Думаю треба палити не бумагу а тіх хто таке підписував", "Бумажки жечь делу не поможет, тут или придется на них в суды подавать или жечь облгазы", - прокомментировали видео пользователи в Facebook.

Напомним, ранее эксперт Валентин Землянский назвал реальную цену за газ в Украине.