Две квитанции за газ: украинцам пообещали сюрприз с платежками

Украинцам пообещали сюрприз с платежками / kievvlast.com.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он в эфире канала ICTV.

Оржель пояснил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата и пообещал, что в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Читайте такжеЦена подскочит: эксперт предупредил о новом росте тарифов на газ"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

Напомним, с января 2020 года потребители начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

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24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.