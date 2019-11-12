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Без льгот и субсидий: украинцам рассказали о новых платежках за коммуналку

12 ноября 2019, 13:13

Отсутствие учета субсидий в платежках связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ.

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В коммунальных платежках будет отсутствовать учет льгот и субсидий / m.aif.ru

С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа.

Как рассказали в Министерстве соцполитики, отсутствие учета льгот и субсидий в платежках связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.

"Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта)", - пояснили в министерстве.

Также подчеркивается, что при получении наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью.

Читайте также"Деньги придется вернуть": эксперт предупредил о проверке получателей субсидийВ сообщении обращается внимание на то, что из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуется обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации, а сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце.

В Минсоцполитики добавили, что другие льготники платят, как и раньше, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг.

Напомним, Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал постановление, предусматривающее изменение размера базовой нормы платы за услуги ЖКХ. Так, данный показатель увеличат до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи. При этом Гончарук указал, что подходы при начислении субсидий не меняются.

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