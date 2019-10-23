Урезание субсидий: Гончарук объяснил решение Кабмина

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал постановление, предусматривающее изменение размера базовой нормы платы за услуги ЖКХ. Так, данный показатель увеличат до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи.

При этом Гончарук указал, что подходы при начислении субсидий не меняются.

"Чем меньше доходы, тем больше помощь. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а, следовательно, больший размер субсидии", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабинета министров.

Кроме того, глава правительства заявил, что субсидии будут получать именно те, кто в них нуждается. Также украинский премьер заверил, что никаких ухудшений для субсидиантов новый документ не предусматривает.

Напомним, что ранее Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий.