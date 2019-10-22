В Украине получатели субсидий заплатят за коммуналку больше

Субсидиантов будут проверять по решению спецкомиссии / УНИАН

Решением Кабинета Министров Украины увеличивается норма платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий.

В соответствии с постановлением Кабмина №878, с мая 2020 года меняется размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию определяемый как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, для расчета субсидии.

Решено, что с 1 мая 2020 года этот платеж будет рассчитываться с учетом базовой нормы платы за услуги 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15% как сейчас.

Читайте такжеУкраинцы будут получать субсидии и льготы по-новому: что нужно и куда идтиВместе с тем Кабмин планирует проверять получателей субсидий в рамках нового механизма финансирования жилищных субсидий.

При этом проверки субсидиантов будут проводиться на предмет обследования материально-бытовых условий проживания домохозяйства.

Субсидиантов могут проверить по решению комиссии, созданной районными госадминистрациями, исполнительными органами местных, районных советов.

Проверка субсидиантов будет осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами Министерства внутренних дел, Миграционной службы, а также с реестрами о наличии квартир, домов и транспортных средств.

Читайте такжеВ Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидиюДля этого уполномоченные структурные подразделения по вопросам соцзащиты бесплатно, в 10-дневный срок могут получить запрашиваемую информацию о получателях субсидий от предприятий и организаций для проведения проверок.

Решение об отказе в назначении субсидии принимаются такой комиссией в течении 30 календарных дней со дня принятия органом по вопросам соцзащиты решения о направлении документов субсидианта на рассмотрение комиссии.

Проверка достоверности данных субсидианта может проводиться как до назначения субсидии, так и во время ее получения, добавили в Минсоцполитики.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла в закон о верификации и мониторинге государственных выплат.