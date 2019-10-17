В Украине проверят получателей соцвыплат: Рада приняла закон о верификации

Нардепы одобрили закон о верификации соцвыплат / Фото: УНИАН

В четверг, 17 октября, Верховная Рада Украины приняла в закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

За принятие законопроекта №1231 отдали свои голоса 249 народных избранников.

Новый закон позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

При этом суть законопроекта заключается в предоставлении Минфину возможности запуска программного обеспечения, которое могло бы определять проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщать об этом в соответствующие органы.

Читайте такжеВ Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидиюПо словам главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, законопроект регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических, а также другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

"То есть здесь идет абсолютно европейская норма, механизм, отработанный центральными органами исполнительной власти", - пояснила она.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что в Украине в автоматическом порядке переназначат субсидии на оплату услуг ЖКХ приблизительно трех миллионам домохозяйств, а всем оставшимся необходимо будет писать новое заявление и подавать декларацию о доходах.