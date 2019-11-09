В ноябре субсидии получат не все украинцы: в чем причина

Выплата субсидий за ноябрь 2019 состоится позже / Униан

Субсидии на оплату коммунальных услуг в ноябре смогут получить не все украинцы. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, задержка субсидий 2019 связана с изменениями системы финансирования помощи населению.

"Реестр, на базе которого происходит расчет льгот, создали еще в 2003 году, а часть льготников и организаций вовремя подавали информацию об изменении реквизитов", – скал он.

При этом Музыченко успокоил: субсидии все же выплатят, но не сразу. Музыченко также добавил, что украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, без учета субсидий.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты по-прежнему будут получать полный размер платежки без учета льгот и субсидий. Одновременно с этим соответствующие средства будут перечисляться на их счет в Ощадбанке, или в другом банке, или Укрпочте", – резюмировал он.

Читайте также"Деньги придется вернуть": эксперт предупредил о проверке получателей субсидийНапомним, Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал постановление, предусматривающее изменение размера базовой нормы платы за услуги ЖКХ. Так, данный показатель увеличат до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи. При этом Гончарук указал, что подходы при начислении субсидий не меняются.