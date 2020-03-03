Дефицит на АЗС: украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля

Украинских водителей предупредили о новом подорожании / sevdon.net

Несмотря на снижение цен на топливо на украинских АЗС, эксперты предупреждают о том, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива и вскоре цены поползут вверх.

О проблемах с поставками дизеля в Украину рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Уже два месяца подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали. Пока что, благодаря накопленным ранее запасам, дефицит дизтоплива нам не грозит. Но если этот конфликт будет продолжаться, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то может быть нехватка горючего на наших АЗС. А значит, розничная стоимость дизтоплива будет не снижаться, а, наоборот, повышаться", - пояснил он Фактам.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из РоссииОн прогнозирует, что в связи с климатическим особенностями в нынешнем сезоне может увеличиться предстоящий мартовский баланс минимум на 5%, или на 30 тысяч тонн. Это приведет к тому, что прогнозная потребность рынка на март 2020 года будет на 130 тысяч тонн больше, чем, по оперативным данным, поставлено на рынок в феврале.

В связи с неопределенностью по российской нефти в марте полной загрузки белорусских НПЗ снова не будет. Это уже привело к оживлению поставок дизтоплива на основном альтернативном направлении — российском, говорит эксперт.

"Таким образом, Россия, Беларусь и украинские НПЗ обеспечат около 355 тысяч тонн дизтоплива, но для покрытия баланса необходимо еще 245 тысяч. Где взять остальные объемы? Вероятно, из Литвы поступит 55 тысяч тонн. В портах в течение марта ожидается приход нескольких танкеров общим объемом 120 тысяч тонн. В итоге под вопросом остается 70 тысяч тонн или более 10% от прогнозного баланса поставок дизтоплива на март. Как закрыть эту дыру или какие есть резервы? Сейчас трейдеры ищут возможности предотвратить дефицит. Но в любом случае ситуация выглядит крайне неоднозначной, и в марте рынок дизтоплива может оказаться на грани дефицита. Однако крупные сети не заинтересованы в повышении розничных цен и возможно удержат их за счет собственной маржи", — подытожил Куюн.

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Напомним, ранее снижение розничных цен на АЗС крупных операторов было зафиксировано после их встречи с президентом Владимиром Зеленским.