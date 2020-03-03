УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Дефицит на АЗС: украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля

3 марта 2020, 14:15

С начала года импорт дизтоплива в Украину сократился на 100 тысяч тонн.

бензин, АЗС, горючее, заправка
Украинских водителей предупредили о новом подорожании / sevdon.net

Несмотря на снижение цен на топливо на украинских АЗС, эксперты предупреждают о том, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива и вскоре цены поползут вверх.

О проблемах с поставками дизеля в Украину рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Уже два месяца подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали. Пока что, благодаря накопленным ранее запасам, дефицит дизтоплива нам не грозит. Но если этот конфликт будет продолжаться, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то может быть нехватка горючего на наших АЗС. А значит, розничная стоимость дизтоплива будет не снижаться, а, наоборот, повышаться", - пояснил он Фактам.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из РоссииОн прогнозирует, что в связи с климатическим особенностями в нынешнем сезоне может увеличиться предстоящий мартовский баланс минимум на 5%, или на 30 тысяч тонн. Это приведет к тому, что прогнозная потребность рынка на март 2020 года будет на 130 тысяч тонн больше, чем, по оперативным данным, поставлено на рынок в феврале.

В связи с неопределенностью по российской нефти в марте полной загрузки белорусских НПЗ снова не будет. Это уже привело к оживлению поставок дизтоплива на основном альтернативном направлении — российском, говорит эксперт.

"Таким образом, Россия, Беларусь и украинские НПЗ обеспечат около 355 тысяч тонн дизтоплива, но для покрытия баланса необходимо еще 245 тысяч. Где взять остальные объемы? Вероятно, из Литвы поступит 55 тысяч тонн. В портах в течение марта ожидается приход нескольких танкеров общим объемом 120 тысяч тонн. В итоге под вопросом остается 70 тысяч тонн или более 10% от прогнозного баланса поставок дизтоплива на март. Как закрыть эту дыру или какие есть резервы? Сейчас трейдеры ищут возможности предотвратить дефицит. Но в любом случае ситуация выглядит крайне неоднозначной, и в марте рынок дизтоплива может оказаться на грани дефицита. Однако крупные сети не заинтересованы в повышении розничных цен и возможно удержат их за счет собственной маржи", — подытожил Куюн.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда и почему в Украине подорожают дизтопливо и газ

Напомним, ранее снижение розничных цен на АЗС крупных операторов было зафиксировано после их встречи с президентом Владимиром Зеленским.

АЗС дизель рост цен
Сейчас вы просматриваете новость «Дефицит на АЗС: украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:50
Коронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать
14:29
"Русский разлом преодолен": Поклонская признала Little Big духовной скрепой "русского мира"
14:26
Уханьская зараза в Украине: изолировали 35 человек, врачи призвали не скупать маски Видео
14:15
Дефицит на АЗС: украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля
13:40
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о потенциальном премьер-министре досье
13:36
"Роскошный апрель": украинцам на завтра спрогнозировали +20
13:33
"Петушиной походкой": Порошенко сбежал от вопроса о выступлении сына в Лондоне - видео Видео
13:24
Турция сбила в Идлибе еще один самолет армии Асада Видео
13:17
Sax Live Show "Пiф-Паф": Freedom Jazz в Киеве - когда концерты Видео
13:14
От Death Stranding до Disco Elysium: все номинанты премии BAFTA Games Awards 2020
12:59
"Квест на выживание": украинец вернулся из Польши домой и испытал шок
12:25
"Спасайся, кто может!": как коронавирус в Украине восприняли в Сети Видео
12:10
Новая песня Кино с Виктором Цоем потрясла сеть Видео
12:09
Гончарук написал заявление об отставке - нардеп
11:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот Видео
11:53
Коронавирус уже в Украине: власти подтвердили первый случай заражения Видео
11:48
Все "зеленое дело" погубила гордыня мнение
11:43
Зомби и запредельный реализм в геймплейных видео новой части Half-Life Видео
11:29
Сколько сахара нужно человеку в день: эксперты дали точный ответ
11:14
Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск - кто ушел Видео
11:08
"Министерка занимается х*рней": надевшую "скафандр" Скалецкую распекли за праздник в карантине
11:07
Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли" - СМИ
10:45
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
10:38
Папу Римского Франциска проверили на коронавирус: известны результаты
10:30
Одесситы в Киеве требовали уволить прокурора Максима Вихора
10:20
Ходячие мертвецы 10 сезон 11 серия смотреть онлайн трейлер Видео
10:15
Гончарук будет цепляться за кресло до последнего украинца мнение
10:05
Сообщение о бомбе в самолете: в России экстренно пошел на посадку пассажирский лайнер Видео
10:05
"Потеря чувства юмора":Потураев объяснил слова о сбросе ядерной бомбы на Москву
09:55
Что посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020 Видео
09:46
В США рассказали, когда снимут крымские санкции против России
09:34
Какие украинские каналы не будут кодировать на спутниках: детали
09:30
Гороскоп на 3 марта всех знаков Зодиака: личный рекорд и потоки грязи Видео
09:25
Почему Эрдоган и Путин не найдут общего языка мнение
09:25
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020 Видео
09:04
На должность министра обороны Зеленскому предложили сразу троих кандидатов - СМИ
08:43
Как Зеленский будет чистить Кабмин, и чего ждать Гончаруку мнение
08:40
Индексация пенсий: детали переноса и когда ее ожидать
08:34
На OLX стали продавать варенье, набор бактерий и чудо-респираторы от коронавируса
07:53
В Слуге народа намекнули на кадровые изменения в правоохранительных органах Видео
07:30
Летняя резина: когда переходить с зимней, как выбрать и какая бывает
07:21
Могут ли от украинцев скрывать правду о коронавирусе? мнение
07:13
"Клуб садо-мазо": Анита Луценко в трусиках примерила БДСМ-упряжь и взбудоражила сеть
07:09
Впервые с подозрением на коронавирус на карантин отправили домашнюю собаку
06:49
Вместо посадок - "байки про фуфайки": как Зеленский теряет последний шанс изменить страну мнение
06:32
Астролог рассказал, грозит ли Украине эпидемия коронавируса
06:16
Голова трещит и нервы сбоят: магнитные бури накрывают – как пережить Видео
05:50
Как красная тряпка для быка: маникюр, который дико бесит мужчин - фото Фото
05:24
Диетолог сказала, что обязательно есть украинцам Видео
04:52
Астролог назвал "гиблые" дни марта 2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять