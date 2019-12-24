Снижение цен на топливо: сети АЗС отреагировали на требование Зеленского

Ценовым ориентиром названа цена в $1,1 за литр бензина / sevdon.net

Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизельное топливо во вторник, 24 декабря.

В частности, в сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену бензинов на 80 копеек за литр и ДТ на 70 копеек за литр, сообщает enkorr.

Кроме того, в сети Приват все виды топлива подешевели на 1 грн за литр, подчеркивается в сообщении.

Как отмечает издание, во время встречи президента Владимир Зеленский с участниками розничного рынка нефтепродуктов, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1 за литр (25,6 грн за литр по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские АЗС обязаны отреагировать на укрепление гривны и снизить цены на топливо для потребителей.